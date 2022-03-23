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Україна

Чернігів відрізано від Києва: окупанти зруйнували міст через Десну, яким евакуювали людей і постачали гуманітарку

8:54 23 березня 2022
дорога на Чернігів

У Чернігові окупанти скинули авіабомбу на міст через Десну і, таким чином, знищили транспортний коридор до Києва. Відео знищеного мосту опублікував журналіст Андрій Цапліїєнко.

Через міст у частково заблокований ворогом Чернігів завозилися гуманітарні вантажі, а також проводилася евакуація населення.

Чернігів уже довгий час залишається без електроенергії, без тепла та водопостачання. Газопостачання залишилося, але лише в окремих районах. За словами голови області В'ячеслава Чауса, більшу частину інфраструктури у місті знищено під час обстрілів, багато аварій, поривів, ремонтні служби хоч і працюють цілодобово, але не встигають ліквідувати наслідки ворожих атак. Наразі обласний центр вкрай потребує постачання продовольства.

Що стосується евакуації з Чернігова, то, за інформацією української сторони, росіяни активно складали списки на вивіз населення в Курську область РФ.

Нагадаємо, Чернігів входив до шістки міст, захоплення яких російське командування поставило стратегічною метою.

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