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Україна

Окупанти втратили в Україні вже понад 100 літаків, шість — лише за останню добу, — Генштаб ЗСУ

8:25 23 березня 2022
авіація росії

Для українських сил протиповітряної оборони день 22 березня був дуже результативним. Авіації Повітряних Сил ЗСУ вдалося збити сотий за час вторгнення літак окупантів. Це досягнення — на рахунку захисників Маріуполя. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Усього за добу було знищено понад 17 повітряних цілей ворога, а саме:

  • літаків — 6;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 5;
  • вертоліт — 1;
  • крилатих ракет — 5.

Частину крилатих ракет було збито винищувачами, ще одну знищив боєць десантно-штурмових військ із ПЗРК.

У Генштабі кажуть, що за добу українські військові відбили сім ворожих атак і знищили .

  • танків — 7;
  • БМП — 2, ще 3 захоплені;

За приблизними оцінками, втрати особового складу загарбницької армії становили близько 100 військових.

Як і прогнозували військові аналітики, ворог не досяг успіху в наступі, а тому перейшов до тотального знищення інфраструктури. Артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари ведуться по житлових кварталах, історичних центрах міст, школах, лікарнях, підприємствах, чия продукція є критично важливою для населення.

Розвідкою помічено активне просування військової техніки територією Білорусі. Російське та білоруське озброєння накопичується біля українського кордону. Все ще залишається ймовірність, що білоруська армія виступить у війні проти України, незважаючи на те, що велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються брати участь у кремлівській військовій кампанії. Керівництво Білорусі продовжує надавати російській армії аеродроми, транспорт, медичні установи.

Фото Повітряні сили ЗСУ/Facebook

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