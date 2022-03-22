Сили ворога закінчуються: у Зеленського розповіли, коли закінчиться «Zомбі-нашестя» на Україну

«Zомбі-нашестя» солдат путіна видихнеться за два-три тижні. Такими прогнозами в ефірі національного телемарафону 22 березня поділився радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Приклади нелюдської жорстокості, яку вони виявляють не лише до українців, а й до самих себе, свідчать про те, що ми маємо справу із Zомбі-навалою», — вважає він.

На думку Арестовича, росіяни наступатимуть доти, доки у них не закінчаться військові сили. А цього вже можна очікувати.

«Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде (наступати). Те, що відбувається протягом п'яти діб — це маленька модель того, що відбуватиметься через три тижні, буде час на оперативну паузу. Через три тижні так буде усюди, а коли вони (ворожі війська. — Авт.) стоятимуть — нам буде зручніше їх знищувати» , — сказав Арестович в ефірі телемарафону.

Свій прогноз Арестович вважає «оптимістичним» для Росії.

«Я коли говорю три тижні — це оптимістичний прогноз (для РФ), це якщо вони утримають управління, зможуть поповнити тили резервами. В реальності може бути для них все набагато гірше», — сказав він.

Він пояснив, що те, що відбувається протягом останніх 5 днів, є маленькою моделлю того, що відбуватиметься через 3 тижні. Після закінчення цього періоду війська РФ зупиняться, і українським військам буде легше їх знищувати.

Нагадаємо, вдень 22 березня Арестович оцінював ситуацію на фронті як напружену, але зазначив, що Збройні сили України не лише ведуть оборонну операцію, а й подекуди контратакують супротивника.

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