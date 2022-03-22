У Дніпрі ворогові дали по зубах: українські ППО збили два літаки нацистів, а фермери «віджали» у них авто

Протиповітряні сили країни продовжують творити чудеса: над Дніпропетровською областю українські зенітники збили два бойові літаки країни та безпілотник.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Повітряного командування «Схід» у соцмережі .

«Підрозділи зенітної ракетної частини Дніпропетровщини 22 березня знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку» , — сказано у повідомленні.

Починання військових підтримали фермери області: у відчайдушній сутичці вони опанували автомобіль супротивника.

Про це написав у Facebook голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук.

«Підготовка до посівної вже принесла перші результати: фермери Дніпропетровської області „віджали“ автомобіль у окупантів на території Запорізької області. Напевно, це знак, що рік буде врожайним», — зазначив Микола Лукашук.

Він запевнив, що «експропрійований» транспорт відремонтують, перефарбують та віддадуть на потреби територіальної оборони.

Нагадаємо, 22 березня над Києвом збили «Точку-У» фашистів, а над Вінницею — ворожий «Іскандер».

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