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Україна

Ти чудовисько, Путін: новий випуск «Масяні» присвячений війні

18:42 22 березня 2022
Масяня

Автор знаменитого мультфільму Олег Куваєв не належить до тих, для кого «мистецтво поза політикою». Він чітко висловив свою позицію в останньому випуску циклу про пригоди Масяні. Серія називається «Вакідзасі» (вакідзасі — короткий японський меч).

Масяня вирушає до Москви в бункер до Путіна, по ходу зустрічаючи білборди «Так війні». Путін пояснює Масяні, що в Україні є «нацисти». «Ти чудовисько, Путін. Цю локшину залиш для своїх зомбі. Нацист у цій ситуації тільки один — ти, с… ка», — каже Масяня і дарує Путіну японський меч, і той робить собі харакірі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Путін наказав Генштабу Росії не зважати на людські втрати, а берегти техніку.

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