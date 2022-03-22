ЗСУ на деяких напрямках переходять у контратаку, — Арестович

Ситуація на фронті загалом напружена, але Збройні сили України не лише ведуть оборонну операцію, а й подекуди контратакують супротивника.

Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

«Українські Збройні сили ведуть оборонну операцію і подекуди контратакують противника, завдаючи йому нищівних ударів ракетними військами, артилерією, авіацією та наземними силами», — зазначив радник керівника ВП.

За словами спікера радника глави Офісу президента, протягом доби суттєвих змін у стані, становищі та характері дій противника не відзначається.

Раніше Арестович прогнозував, що активні бойові дії в Україні з російськими окупантами можуть завершитися за два-три тижні.

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