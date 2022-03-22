Відмінна робота української ППО: над Києвом збили «Точку-У» фашистів, а над Вінницею — «Іскандер»

Українська протиповітряна оборона все більш успішно змітає з українського неба всі літаючі «залізки» окупантів. Так, у вівторок, 22 березня, українські зенітники знищили ракету окупантів над Києвом.

Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Над Оболонню нашою доблесної ППО було знищено ракету рашистів. Імовірно, „Точка-У“. Залишки ракети впали в Дніпро. Слава українській ППО!», — написав Геращенко.

Ще одна ракета путінських мерзотників було збито над Вінницькою областю.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Вінницької ОВ Сергій Борзов.

«Плюс одна. Іскандер», — зазначив він, опублікувавши знімок збитого смертоносного заряду, що лежить у полі.

Нагадаємо, українські військові показали, чим начинені заряди «Іскандерів», і в чому полягає їхня смертельна небезпека.

1040

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter