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Пенсія з інвалідності: як її встановити і продовжити під час війни

16:32 22 березня 2022
Пенсія з інвалідності: як її встановити і продовжити під час війни

Через війну багатьом українцям довелося покинути свої міста та села. У зв'язку з дією режиму військового стану проблеми виникли як у пенсіонерів за віком, так і у тих, хто отримує пенсію за інвалідністю. Що робити, якщо українцю потрібно підтвердити інвалідність чи продовжити її, роз'яснює ресурс «На пенсії».

Так, відповідно до постанови уряду від 08 березня 2022 р. № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» у разі, якщо людина не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення щодо встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). При цьому медико-соціальні експертні комісії виконують свої функції незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування людини, яка звертається для встановлення інвалідності.

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У разі неможливості направлення осіб з тимчасовою непрацездатністю на медико-соціальну експертизу у передбачені законодавством терміни, рішення про продовження тимчасової непрацездатності за її наявності приймається без направлення на медико-соціальну експертизу лікарем, що лікує, або лікарсько-консультативною комісією.

Направлення особи з інвалідністю лікарем або лікувально-консультативною комісією на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, де можна оформити пенсію в умовах воєнного часу та як її отримати .

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