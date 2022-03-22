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Побачили, що в машинах малеча, дозволили їхати і… розстріляли в спину: ворог вбив вже 117 українських дітей

16:30 22 березня 2022
Розстріляний автомобіль із написом «Діти»

Ювенальні (ті, що займаються захистом прав неповнолітніх) прокурори фіксують факти вбивств та поранень дітей через злочинні дії російських окупантів. На ранок 22 березня ворог позбавив життя вже 117 українських дітей, поранив — 155, повідомляє Офіс Генеральної прокуратури України. Не викликає сумніву, ця жахлива статистика не повна, оскільки проблематично вести облік у містах і селах, що опинилися в епіцентрі боїв (як-от Маріуполь), і в тих, де зараз господарюють окупанти.

Буквально щодня путінські нелюди вбивають українських дітей та їхніх батьків. Причому не лише в ході бомбардувань та артилерійських ударів по житлових кварталах, а й розстрілюючи мирних людей фактично впритул.

Наприклад, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович днями розповів, як кілька сімей, які виїхали на трьох машинах у напрямку Балаклія — Ізюм, були зупинені російськими військовими. Солдати оглянули автомобілі, побачили, що у салонах діти, зокрема дошкільного віку. Начебто відпустили, навіть побажавши щасливої дороги. Але щойно машини рушили, розстріляли їх у спину! Всі дорослі та діти, які були в одній автівці, загинули. Що трапилося з пасажирами та водієм другої, невідомо. Людям у третій машині пощастило лишитися неушкодженими.

Там же на Харківщині російський танк розстріляв авто, в якому була сім'я з двома дітьми. «Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення», — повідомив Офіс Генеральної прокуратури України.

На превеликий жаль, подібних трагедій зараз безліч. Зі свідчень полонених росіян та перехоплень телефонних дзвінків окупантів відомо, що командування ЗС РФ дозволило своїм солдатам та офіцерам вбивати в Україні цивільних. Причому багато матерів, дружин, дівчат російських військових у телефонних розмовах говорять окупантам одну і ту ж жахливу фразу щодо українських цивільних: «А ты их там не жалей!»

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