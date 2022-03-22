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Україна

Не дати перейти річку Ірпінь: названо головне завдання ЗСУ на Київщині

16:03 22 березня 2022
Понтонний міст

Буча і Гостомель нині перебувають під контролем російської армії. І головне завдання ЗСУ нині — не дати росіянам перейти річку Ірпінь, щоб наблизитись до Києва.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«Поки що вони окуповані. Що Буча, що Гостомель. Повністю той регіон — там поки що жодних дій ми проводити не можемо. Там поки що жодних дій ми вчинити не можемо. Нам потрібно утримати супротивника у спробах перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ. Поки що. потенціал не дає нам можливості перейти до контрнаступальних дій у цьому напрямку. Тільки локально. Потенціал збільшується. Противник потенціал втрачає, а ми нарощуємо. Чи буде у нього потенціал? Від цього буде залежати хід бойових дій», — констатував генерал.

За словами Павлюка, Київ є «дуже великою проблемою для Росії, і вони (окупанти. — Авт.) зроблять усе, щоб зайти сюди».

«Ворога зупинено. Ворог шукає шляхи, але і наші Збройні сили не чекають — також активно проводять дії у відповідь, постійно сковують ворога, постійно завдають поразки. Отже, паритет зберігається, і я сподіваюся, що паритет буде в наш бік найближчим часом», — сказав Павлюк.

Нагадаємо, напередодні американська Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США спрогнозувала, що Росія, не зумівши досягти в Україні бліцкригу, переходить до плану «Б», тобто до облоги українських міст. А в британській розвідці вважають, що росіяни ще не готові відмовитись від спроб оточення Києва.

«Незважаючи на тривалу відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою росіян, і вони, ймовірно, найближчими тижнями знову спробують оточити місто», — йдеться у висновках військових фахівців.

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