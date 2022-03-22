«Ряжені» війська: в полон потрапив російський підполковник, на якому були труси та шкарпетки ЗСУ

Славнозвісна 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада «Закарпатський легіон» захопила в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії — підполковника росармії Олександра Кошеля, який є начальником групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії.

Примітно, що підполковник був одягнутий у спідню білизну й шкарпетки Збройних Сил України, тобто й сам визнав — навіть труси і шкарпетки наших бійців кращі за спіднє перехваленої «другої армії світу», повідомили у Facebook закарпатці.

Кошель Олександр Олегович (особистий номер Ф-905 994) народився 5 квітня 1982 року народження. Постійне місце дислокації в/ч 47084 — м. Владікавказ у республіці Північна Осетія — Аланія.

Про важливіть цієї персони може свідчити те, що одразу після взяття його в полон росіяни кинули значні сили, намагаючись його визволити. У тому числі підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце, де він вже дає свідчення нашим контррозвідникам.

«Відчайдушні спроби ворога визволити полоненого зрозумілі — Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ Михайлом Зуськом, котрому особисто робив щоденні доповіді. До речі, сам Зусько родом із України — з невеличкого с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області. Зараз він воює проти України, але геть невдало. Так, 58-а армія намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку і півтора тижні тому була вщент розбита Збройними Силами України (у тому числі підрозділами 128 бригади). Після цього Зуська неформально „охрестили“ найбездарнішим російським генералом», — зазначають українські військові.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», українці за три тижні ліквідували до десятка московитських генералів. Для порівняння: у конфліктах на Північному Кавказі (Чечня, Осетія, Дагестан, Кабардино-Балкарія, Інгушетія) за весь пострадянський період було вбито 15 російських генералів. Ще два генерали та один адмірал померли від інфаркту.

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