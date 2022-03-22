Російський солдат здався в полон і привіз із собою танк

Російський танкіст, екіпаж якого втік, вирішив здатися українским спецназівцям разом із танком.

Про цей випадок розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів.

«Кілька днів тому я написав, що є новини, які остаточно показують злам російської армії. Зараз уже можу розповісти. Хотів вам відео показати, але спецназівці попросили цього не робити. Російський солдат здав нам танк за винагороду!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах.

За його словами, Нацполіція ідентифікувала українські номери телефонів, якими користуються росіяни, і на них почали активно відправляти смс із умовами здачі у полон. На одне з повідомлень відгукнувся Міша, про нього повідомили в ГУР МО. Розвідники визначили місце зустрічі, і той під'їхав…

«З дрону переконалися, що він сам і що це не підстіва. Після цього спецназівці його затримали. Виявилося, що з екіпажу танка залишився він один, решта втекла додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, бо командир сказав, що його розстріляють і спишуть на бойові втрати. Міша розповів, що харчів практично не залишилося, управління військами хаотично та практично відсутнє. Деморалізація колосальна», — пише Андрусів.

Зараз російський солдат утримується в нормальних умовах, а після війни отримає 10 тисяч доларів та можливість змінити громадянство.

Раніше віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук повідомляла, що. в Україні перебуває 562 російських військовополонених (з урахуванням тих, хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення в Україну). А росія утримує 650 українських бійців, 270 з яких потрапили у полон під час бойових дій на Донбасі протягом 8 років.

Фото Віктора Андрусіва із соцмереж

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