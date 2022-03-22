Штурм Одеси скасовується: під Миколаєвом і Маріуполем знищено морпіхів путіна, що прямували до Південної Пальміри

Українські військові знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів чергових морських піхотинців РФ, які готувалися до штурму Одеси.

Про це у Facebook повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Частково це особовий склад, який намагався на початку великої війни висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, знищений та гниє під Миколаєвом і Маріуполем», — заявив він.

Нагадаємо, 10 березня Братчук повідомляв, що частина військ, які мали захоплювати Одесу, перебазувалася в окупований Крим. Цьому передувала поява у ЗМІ інформації про бунт на одному з кораблів РФ, внаслідок якого десятки росіян відмовилися брати участь у висадці на одеське узбережжя. При цьому кораблі супротивника залишаються неподалік берега Одеси. Саме з кораблів окупанти ведуть обстріл міста.

А у Генштабі ЗСУ доповіли — під Маріуполем його захисники 21 березня знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

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