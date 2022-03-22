Кат Маріуполя: названо ім'я путінського генерала-вбивці, який керує блокадою міста та наказав бомбити пологовий будинок

Блокадою міста Маріуполь на Донеччині керує генерал-полковник путінської армії Михайло Мізінцев. Саме він віддавав російським військовим накази скидати бомби на драмтеатр та бомбардувати пологові будинки міста, де в цей момент перебували мирні жителі.

Про це розповів радник глави українського МВС Антон Геращенко у Telegram. Він уточнив, що Мізинцев — улюбленець путіна. І що раніше той керував операцією у Сирії.

Повідомляється, що з 2014 року Михайло Мізінцев обіймав посаду директора національного центру управління обороною РФ. 2017 року йому дали звання генерал-полковника.

«Це він віддавав накази бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста», — наголосив Геращенко.

Нагадаємо, у Маріуполі російські війська вбили вже понад 3 тисячі цивільних. Деяких людей ховають у братських могилах без імен.

Раніше про пекло, яке влаштували окупанти жителям міста, розповіла журналістка Надія Сухорукова, якій вдалося вирватися з Маріуполя.

Фото зі сторінки Антона Геращенка у соцмережах

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