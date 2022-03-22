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Путін «утилізував» в Україні понад 15 тисяч своїх військових, — Генштаб ЗСУ

11:18 22 березня 2022
Путін утилізував в Україні понад 15 тисяч своїх «військових»,&nbsp;— Генштаб ЗСУ

З моменту розв'язання росією повномасштабної війни з нашою країною командири путіна поклали тут уже понад 15300 своїх контрактників і строковиків. Такі дані станом на ранок вівторка, 22 березня, наводять у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наразі знищено:

  • 509 ворожих танків;
  • 1556 бойових броньованих машин;
  • 252 артилерійських систем;
  • 80 реактивних систем,
  • 45 засобів ППО;
  • 90 літаків;
  • 123 гелікоптери;
  • 1000 одиниць автомобільної техніки;
  • 70 цистерн з ПММ;
  • 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 15 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — додають військові.

Нагадаємо, напередодні на Сумщині ЗСУ з першого пострілу знищили надсучасний російський танк «Чорний орел».

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