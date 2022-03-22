Путін «утилізував» в Україні понад 15 тисяч своїх військових, — Генштаб ЗСУ

З моменту розв'язання росією повномасштабної війни з нашою країною командири путіна поклали тут уже понад 15300 своїх контрактників і строковиків. Такі дані станом на ранок вівторка, 22 березня, наводять у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наразі знищено:

509 ворожих танків;

1556 бойових броньованих машин;

252 артилерійських систем;

80 реактивних систем,

45 засобів ППО;

90 літаків;

123 гелікоптери;

1000 одиниць автомобільної техніки;

70 цистерн з ПММ;

35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

15 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — додають військові.

Нагадаємо, напередодні на Сумщині ЗСУ з першого пострілу знищили надсучасний російський танк «Чорний орел».

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