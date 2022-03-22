Путін «утилізував» в Україні понад 15 тисяч своїх військових, — Генштаб ЗСУ
З моменту розв'язання росією повномасштабної війни з нашою країною командири путіна поклали тут уже понад 15300 своїх контрактників і строковиків. Такі дані станом на ранок вівторка, 22 березня, наводять у Генеральному штабі ЗСУ.
Також наразі знищено:
- 509 ворожих танків;
- 1556 бойових броньованих машин;
- 252 артилерійських систем;
- 80 реактивних систем,
- 45 засобів ППО;
- 90 літаків;
- 123 гелікоптери;
- 1000 одиниць автомобільної техніки;
- 70 цистерн з ПММ;
- 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 15 одиниць спеціальної техніки.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — додають військові.
Нагадаємо, напередодні на Сумщині ЗСУ з першого пострілу знищили надсучасний російський танк «Чорний орел».225
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter