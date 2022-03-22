Евакуаційні поїзди 22 березня: призначено додаткові поїзди з Харкова, Краматорська, Дніпра та Кривого Рогу

«Укрзалізниця» продовжує призначати додаткові рейси для евакуації українців .

Так, компанія опублікувала розклад на вівторок, 22 березня. Потяги вирушать, зокрема, з Харкова, Дніпра, Краматроску, Одеси та Києва.

«У зв'язку із введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка у поїзди, що відправляються зі столиці, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години», — уточнили в УЗ.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00.

Раніше в УЗ повідомляли про запуск у Києві електричок, які зв'яжуть лівий та правий берег столиці .

Фото «Укрзалізниці»

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