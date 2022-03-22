Як пережити війну: корисні поради

Дуже корисні поради на тему «як пережити війну», опублікував у своєму Facebook Віктор Савчук. Ось його рекомендації.

— Їсти. Ага. Бажано збалансовано, вчасно, спокійно і без новин.

- Спати. Знаю, що важко, але треба. В ідеалі навіть довше, ніж до війни.

- Дихати. Особливо в критичних ситуаціях. Просто дихати.

- Більше церкви і молитви. Навіть якщо важко зосередитись. Треба тільки зайти в храм або скласти руки до молитви. Все інше зробить Бог. Коли ми робимо до Нього крок, Він до нас робить десять.

- Робити корисні справи. Маленькі або великі, скільки можливо. Але так, щоб не розрядити батарейку до нуля.

- Відмовитись від бажання допомогти всім і у всьому. Ми лише люди, а не супергерої. Зосередитись на головному і довести справу до кінця.

- Підтримати тих, кому важче, ніж нам. Найбільша увага — воїнам і матерям з малими дітьми. Їм найскладніше пережити цей час. І знову ж таки, не можливо допомогти всім. Достатньо кільком найближчим.

- Знімати стрес. Гаряча ванна, фізичні вправи, робота руками. Список можна продовжувати на будь-який смак.

- Зберегти щоденні звички. Зарядка, кава з собою або будь що інше, що робили раніше.

- Готувати їсти і прибирати в хаті. Чудово розвантажує мозок. І для сім'ї корисно.

- Виділити собі час «без смартфону». Дозувати новини. Старатись не поширювати негатив, ненависть і злість. Звільнятись від них екологічно.

- Постити потрібне, корисне або мотивуюче. А не все підряд, ще й фейки.

- Не критиувати тих, хто поїхав з країни. І тих, хто залишився, але нічого не робить. І тих, хто робить, але не т. е. І тих, хто робить те, але не так. Взагалі нікого не критикувати. Кожен там, де має бути. А судити — не наша компетенція.

- Тримати холодильник повним, тіло доглянутим, одяг чистим, а телефон зарядженим. Нічого складного, а додає спокою.

- Спілкуватись і зустрічатись з рідними. Говорити про свої переживання. Обійматись. Цілувати. Частіше виявляти свою любов.

- Довірити себе, своїх рідних і країну Богові. Відчути внутрішній спокій. Поділитися ним з іншими.

Загалом, щоб пережити війну, треба жити. Отож, не зупиняємось!

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якими продуктами варто запастись на час війни.

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