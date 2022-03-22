«Гарячий» ранок для ворога: українські бійці показали техніку російських нацистів, що догоряє

Фашисти путіна продовжують зазнавати втрат в Україні, і кожен ранок для них має всі шанси стати останнім. Один із подібних прикладів показали на сторінці Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

В опублікованому ролику видно догораючу техніку путлеристів, усередині якої знаходяться тіла вбитих ворогів.

Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

«Кукуріку» над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє," — підписали ролик українські спецназівці.

«Адьйос амігос» («Прощайте, «друзі») — чується за кадром голос, що нагадує інтонацією знамените висловлювання героя фільму «Термінатор», якого зіграв Арнольд Шварценеггер, «Асталавіста, бебі» і має значення «йдіть у пекло».

Не менш вражаючу картину бою показали на сторінці Генштабу ЗСУ.

«Луганська область. Моменти російсько-української війни. Нещодавно…», — свідчить підпис до відео.

Обидва ролики показують: у ворогів не буде тепер спокійних ночей і добрих ранків — принаймні доти, доки вони не заберуться з нашої землі.

Нагадаємо, лише минулої доби, 21 березня, Повітряні Сили ЗСУ та протиповітряної оборони Сухопутних військ вразили понад 9 повітряних цілей ворога — один літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Також підрозділи ППО ліквідували дві повітряні цілі противника, а захисники Маріуполя знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3». У свою чергу на землі захисники та захисниці України відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи та 4 автомобілі. І нарешті — героїчними зусиллями бійців ЗСУ вдалося звільнити від окупантів місто Макарів Київської області.

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