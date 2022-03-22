Зеленський абсолютно «у матеріалі»: у ОП розповіли, коли може відбутися зустріч президентів України та росії

В Офісі президента України вважають, що очільник держави Володимир Зеленський готовий провести серйозну та принципову зустріч із головою країни-агресора путіним з приводу нинішньої війни. Однак цьому має передувати напрацювання хоча б частини попередніх документів, які більш-менш влаштовуватимуть обидві сторони конфлікту.



Про це заявив в інтерв'ю ВВС радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За словами чиновника, зараз про ухвалення будь-яких важливих рішень можуть говорити лише лідери країн. Володимир Зеленський, зі свого боку, готовий до переговорів.

«Зеленський абсолютно „у матеріалі“, він — єдина людина сьогодні, на мою думку, точно розуміє всі аспекти того, що відбувається між двома країнами. Тобто, і щодо війни, оборони, наших ресурсів, потреб і того, куди ми можемо зайти або не зайти», — наголосив Подоляк.

Зустріч із путіним, сподіваються чиновники, стане ключовою для ухвалення рішення про завершення війни та миру в Україні. За словами Михайла Подоляка, багато іноземних партнерів допомагають та роблять усе можливе, щоб організувати переговори Зеленського та путіна.«Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже „дорожня карта“, яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути», — каже чиновник. .

Конкретної дати зустрічі наразі немає, наголошує він. Наразі триває робота за іншими напрямками — визначення тем та попередніх домовленостей тощо.

Раніше Подоляк однією з причин фіаско «другої армії світу» в Україні назвав тотальні прорахунки у стратегії та тактиці країни-агресора. За його словами, схоже, що російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України і що її було вибудовано на тезах із роспропаганди про «націоналістичні батальйони».

Тим часом, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Сумщині близько 300 окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій та залишили район проведення операції на 70 одиницях техніки.

Фото ВП

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