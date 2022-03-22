«Фармак» продає ліки в росії та окупованому Криму навіть під час війни, — Голобуцький

Продукція київської фармацевтичної компанії «Фармак», якою володіє Філя Жебровська, постачає свою продукцію до росії та окупованого Криму. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький.

У своєму фейсбуці він опублікував фіскальні чеки з аптек Москви та Севастополя.

«Це — свіжі фото чеків з аптек: за 18 березня з Москви, за 17 і 18 березня — з окупованого Севастополя. 22-й і 23-й дні війни. Бачите? Всі чеки — за препарати київського „Фармаку“ Філі Жебровської. Ще раз: київська фармацевтична компанія на 23-й день війни допомагає лікувати загарбників!» — написав Голобуцький.

Він зазначив, що «Фармак» міг би послатись на те, що це «зі старих запасів», мовляв. Але досі немає заяв від «Фармаку» про зупинення відвантаження продукції до росії та особистої заяви Жебровської з позицією щодо війни, а це ж саме вона особисто займається стратегічним розвитком: визначає вектор руху «Фармаку».

Політолог нагадав, що три роки тому, на шостому році війни, Жебровська вже робила скандальну заяву в інтерв'ю «НВ»: «Да, Россия — агрессор, я в этом уверена. Но где здравый смысл: если мы покупаем у агрессора, то почему мы не можем ему продавать?».

«Судячи з цих чеків, Жебровська продовжує «просто продавати агресору» ліки. «Корвалол», наприклад, — щоб російські самиці спокійніше відправляли потєрьнєтов вбивати нас. Гадаю, це достатньо серйозний привід: СБУ варто негайно перевірити, куди прямо зараз йдуть фури з ліками «Фармаку», — вважає політолог.



Він зазначив, що Жебровська, як голова Наглядової ради «Фармаку» і основний акціонер, цілком підпадає під закон про колаборантів.

«І 71 рік не має стати перешкодою. Ми ж 69-річного Путіна не звільняємо від відповідальності «за віком», — сказав Голобуцький.

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