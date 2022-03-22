Більше в Україні ні ногою: полк «Азов» показав потужний удар по піхоті російських фашистів (відео)

Незважаючи на спроби захоплення Маріуполя, українські захисники не здаються і чинять наполегливий опір фашистам, знищуючи їхню живу силу.

Так, полк «Азов» одним влучним ударом знищив позиції російських окупантів.

Відео удару з'явилося у Telegram полку.

«Знищення піхоти супротивника полком «Азов», — коротко йдеться у повідомленні.

На відео видно, що окупанти не чекали на удар, і після його завдання почали розбігатися, а деякі залишилися лежати не землі. Схоже, що таким воякам навряд чи вдасться захопити українське місто-герой Маріуполь. І найкращий вихід для них — вирушати до себе в країну — якщо вони хочуть зберегти своє життя.

Нагадаємо, раніше під Маріуполем «азовці» жорстко знищили розвідпідрозділ ворога, який намагається прорватися в блокадне місто, а 21 березня — «утилізували» патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

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