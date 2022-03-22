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Нацисти в паніці тікають від ЗСУ: триста окупантів відмовилися воювати з Україною і залишили зону бойових дій

8:14 22 березня 2022
Полонені

В Охтирському районі Сумської області зафіксовано чергові факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, і залишили район проведення операції на 70 одиницях техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Тим часом українські військові роблять свою справу — підрозділи Повітряних Сил ЗСУ та протиповітряної оборони Сухопутних військ вразили понад 9 повітряних цілей ворога — один літак, 6 БПЛА і 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Також підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника, а оборонці Маріуполя — знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

Своєю чергою на землі захисники і захисниці України відбили 13 атак ворога і знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Героїчними зусиллями бійців ЗСУ вдалося звільнити місто Макарів на Київщині.

Втрати особового складу ворога за минулу добу оцінюються в понад 300 осіб. До того ж у противника не зникли проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною розвідінформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є й ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Окупанти намагалися організувати трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ, проте цю спробу було зірвано.

Нагадаємо, у розвідці НАТО вважають ситуацію в Україні «патовою» — просування сухопутних сил РФ заблоковане, переваги у повітрі росіяни так і не досягли. Тому путінська армія вирішила атакувати цивільні об'єкти, використовуючи потужніше і менш точне озброєння.

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