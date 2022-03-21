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Генерал РФ воює проти рідного брата-українця — у рідному селі його прокляли

21:27 21 березня 2022
Михайло Зусько

Російський генерал-лейтенант Михайло Зусько народився у селі Ветли на Волині. Виїхав звідти у 1989 році до РФ на навчання у Рязанське училище, там і залишився.

«Певний час ми навіть ним гордилися, у школі висів його портрет як приклад для дітей, — розповіла журналістам „12 каналу“ староста села Любов Павлік. —  Але той, кого ставили у приклад, навіть не приїхав на похорон матері, якої не стало два роки тому. Вона напередодні відмовилась від сина, який так „прославив“ родину. Нині ж у Ветлах, що розкинулося на добрий десяток кілометрів вздовж українсько-білоруського кордону, проклинають Михайла, бо саме він зараз воює в Україні на боці Росії і віддає злочинні накази. Уродженець Волині, тоді ще генерал-майор ЗС РФ, ще 2014 року брав участь у війні проти України. Я не знаю, як його назвати. То нелюд. Скільки людських життів забрав, скільки горя приніс на нашу землю. Проклинаємо його у Ветлах всі. У цьому селі досі живуть дві його сестри й брат. Інший брат Микола Зуська воює зараз — він полковник ЗСУ».

Слід додати, що російська 58-а армія зазнала величезних втрат на миколаївському напрямку, а її командир генерал-лейтенант Михайло Зусько проявив себе як бездарний стратег. Таку оцінку діям російських військ дає аналітик з Австрії Том Купер.

Фото Михайла Зуська є також на офіційному сайті Головного управління розвідки України, у розділі «Зрадники». Там вказано, що він учасник 1-ї чеченської війни, а за участь у бойових діях на території України отримав підвищення по посаді. З командира 1 АК (Донецьк) він став заступником командувача 49 Армії (м. Ставрополь) Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, зрадником виявився також музикант Волинської філармонії, який коригував вогонь ворога по Луцькому аеропорту. Тим часом у Чернівцях демонтували зірку оперному співаку за участь у концерті у Москві.

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