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Україна

Окупанти обстріляли мирну акцію в Херсоні та «видали» указ про її заборону

20:14 21 березня 2022
мітинг у Херсоні

21 березня мешканці Херсона вчергове вийшли на мирну акцію, аби вкотре показати російським загарбникам, що вони хочуть і далі залишатись у складі України. Натомість вороги відкрили у натовп вогонь. Про це повідомили у телеграм-каналі Суспільне Херсон. На відео видно як люди хочуть підійти до пам'ятника у центрі міста, аж тут окупанти почали стріляти та кидати світлошумові гранати.

«Є поранені, їх забрали медики. Точна кількість постраждалих наразі невідома. За попередніми даними, одного чоловіка поранили розривом світло-шумової гранати, яку росіяни кинули йому під ноги, — йдеться у повідомленні. —  Він — чоловік пенсійного віку. Ще щонайменше одного активіста викрали. Кадри розгону мирних жителів у центрі Херсона».

Разом з тим у Херсоні окупанти видали «обращение к гражданам, проживающим в Херсоне», в якому серед іншого заборонили мітинги, пікети, збори громадян. Про це повідомив місцевий депутат на своїй сторінці у ФБ Сергій Хлань:

«Крім того, орки обмежили обіг зброї, заборонили збір інформації щодо їхніх військових. Що цікаво — у документі жодного підпису, жодного прізвища. Вони насправді бояться. І правильно роблять. А черги пострілів і світло-шумові гранати в бік Херсонців які були без зброї — це ознаки слабості й боягузтва. Херсон незламний! Херсонці неперевершені!»

Нагадаємо, завдяки активній громадянській позиції жителів Херсона був провалений план Путіна по створенню так званої «Херсонської народної республіки».

Фото з соцмереж

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