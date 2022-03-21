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«Швидко наближаємося до глухого кута»: у розвідці НАТО вважають ситуацію в Україні «патовою»

19:27 21 березня 2022
танк росія

У війні Росії проти України є ознаки наближення патової ситуації: просування сухопутних сил РФ заблоковане, переваги у повітрі росіяни так і не досягли. Тепер путінська армія вирішила атакувати цивільні об'єкти, використовуючи потужнішуе і менш точну озброєння. Таку оцінку обстановки на фронті наводить CNN, посилаючись на думку високопоставленого представника розвідки НАТО.

«Якщо це ще не глухий кут, то швидко наближаємося до нього… Причому варто врахувати нерівність у силах на момент початку бойових дій», — зазначив представник розвідки.

Співрозмовник агентства вкрай обережний у прогнозах щодо подальшого розвитку подій. «Чи здадуться українці? Ні. І вони ясно дали зрозуміти, що не здадуться», — пояснив чиновник. Водночас, на його думку, Путін теж навряд чи відмовився від будь-якої зі своїх цілей. Росія, як відомо, вимагає нейтрального статусу України, маючи на увазі відмову від співпраці з НАТО. Також російська армія, як і раніше, налаштована на зміну влади в Києві.

Тим часом у Міноборони США отримали дані, що у росіян закінчуються резерви високоточних ракет, а ті, що використовуються, досить часто «не спрацьовують, не вражають ціль або не детонують при ударі». Передбачається, що тепер путінські військові більше застосовуватимуть ракети без високоточного наведення, без фокусування на конкретній цілі.

Нагадаємо, раніше відставний американський генерал Бен Ходжес прогнозував, що нинішній тиждень стане для російської армії вирішальним, оскільки у путінських військових закінчуються резерви для атаки. Вже дуже близько та точка, після якої атаки стануть неможливими.

Фото MinistryofDefence.UA/facebook

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«Швидко наближаємося до глухого кута»: у розвідці НАТО вважають ситуацію в Україні «патовою»

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