Не та «тєлєга»: СБУ опублікувала список телеграм-каналів, підконтрольних спецслужбам Росії

Служба безпеки України склала список Telegram-каналів, які розповсюджують російську пропаганду, фейки, відверті провокації. СБУ застерігає, що всі ці ресурси координуються кремлівськими спецслужбами, а тому не варті довіри та перепостів.

До «чорного» списку потрапили Telegram-канали:

«Легитимный»

«Резидент»

«Шептун»

«Картель»

«Сплетница»

«Чорний квартал»

«Политический расклад»

«Нетипичное Запорожье»

«Тремпель Харьков»

«Одесский фраер»

«Днепр live»

«Николаев live»

«Херсон live».

«Їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, здійснюваних РФ. Тому закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їх публікації та не сприяти ворогові «, — йдеться у заяві СБУ.

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні вакансії на сайтах з пошуку роботи. Є ознаки, за якими можна вирахувати, що працювати доведеться на армію окупанта.

Фото pixabay.com

348

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter