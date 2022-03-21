Не та «тєлєга»: СБУ опублікувала список телеграм-каналів, підконтрольних спецслужбам Росії
Служба безпеки України склала список Telegram-каналів, які розповсюджують російську пропаганду, фейки, відверті провокації. СБУ застерігає, що всі ці ресурси координуються кремлівськими спецслужбами, а тому не варті довіри та перепостів.
До «чорного» списку потрапили Telegram-канали:
- «Легитимный»
- «Резидент»
- «Шептун»
- «Картель»
- «Сплетница»
- «Чорний квартал»
- «Политический расклад»
- «Нетипичное Запорожье»
- «Тремпель Харьков»
- «Одесский фраер»
- «Днепр live»
- «Николаев live»
- «Херсон live».
«Їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, здійснюваних РФ. Тому закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їх публікації та не сприяти ворогові «, — йдеться у заяві СБУ.
Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні вакансії на сайтах з пошуку роботи. Є ознаки, за якими можна вирахувати, що працювати доведеться на армію окупанта.
Фото pixabay.com348
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