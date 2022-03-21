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Україна

Не та «тєлєга»: СБУ опублікувала список телеграм-каналів, підконтрольних спецслужбам Росії

18:45 21 березня 2022
телеграм канал

Служба безпеки України склала список Telegram-каналів, які розповсюджують російську пропаганду, фейки, відверті провокації. СБУ застерігає, що всі ці ресурси координуються кремлівськими спецслужбами, а тому не варті довіри та перепостів.

До «чорного» списку потрапили Telegram-канали:

  • «Легитимный»
  • «Резидент»
  • «Шептун»
  • «Картель»
  • «Сплетница»
  • «Чорний квартал»
  • «Политический расклад»
  • «Нетипичное Запорожье»
  • «Тремпель Харьков»
  • «Одесский фраер»
  • «Днепр live»
  • «Николаев live»
  • «Херсон live».

«Їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, здійснюваних РФ. Тому закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їх публікації та не сприяти ворогові «, — йдеться у заяві СБУ.

Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні вакансії на сайтах з пошуку роботи. Є ознаки, за якими можна вирахувати, що працювати доведеться на армію окупанта.

Фото pixabay.com

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