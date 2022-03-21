У Чорнобильській зоні горять ліси, але окупанти не дають пожежникам їх гасити

Російські окупанти безвідповідально ставляться до всього, що стосується радіаційної безпеки на захоплених ними Чорнобильській АЕС та Зоні відчуження. Вони 25 діб не дозволяли провести ротацію зміни на ЧАЕС. Для втомленої команди атомників вона тривала майже 600 (!) годин. Лише учора, 20 березня, наприкінці дня ворог дозволив провести заміну персоналу. Невідомо, коли вдасться зробити наступну.

До того ж періодично через російські обстріли ЧАЕС залишається без централізованого електропостачання. Це може призвести до витоку радіонуклідів зі сховища відпрацьованого ядерного палива рівень радіації якого дуже високий. «Укренерго» доводиться по кілька днів наполегливо добиватися, щоб росіяни дали можливість фахівцям відремонтувати лінії електропередачі.

Тепер до цих проблем додалися ще й пожежі у зоні відчуження. Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) наголосила у своєму повідомленні, що для холодного часу року пожежі у Чорнобильській зоні — явище абсолютно нетипове. Вони виникли через обстріли, які ведуть окупанти.

Держатомрегулювання констатує, що «пожежні служби, які займаються гасінням лісових пожеж у Зоні відчуження, не мають змоги виконувати свої функції через окупацію цієї території». Потрібно чекати дозволу ворога, щоб він надав можливість українським рятувальникам загасити вогонь. Коли це станеться, невідомо. Хоча зволікання дуже небезпечне, адже за нинішньої сухої погоди пожежі охоплюватимуть все більші площі. В даний час осередки займання знаходяться в західній та центральній частинах Зони відчуження. Це відомо завдяки знімкам із космосу.

Заміряти рівні радіаційного забруднення у Чорнобильській зоні немає можливості, бо не працює автоматизована система контролю радіаційного стану.

«У весняно-літній період інтенсивність лісових пожеж у Зоні відчуження може досягти максимально можливих меж, що призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до практично повного вигоряння радіоактивно забруднених лісів у Зоні відчуження та, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі», — застерігає Держатомрегулювання.

Три тижні ця структура не отримувала інформації про радіаційну обстановку на Чорнобильській АЕС. Лише днями було налагоджено канали зв'язку з персоналом атомної станції — за допомогою керівництва державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС», офіс якого знаходиться у місті Славутич. Тож інформація до Києва нарешті почала надходити. Наразі «значення параметрів радіаційної обстановки на майданчику (за інформацією ДСП „Чорнобильська АЕС“) не перевищують контрольних рівнів», — повідомили у Держатомрегулюванні.

Нагадаємо, що за повідомленнями «Енергоатому» України, російські війська підривали снаряди, що не розірвалися, на території Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під їхнім контролем.

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