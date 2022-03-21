Окупанти за один день незаконно вивезли до Росії майже 2400 дітей із окупованих територій, — МЗС

Росія не лише перешкоджає гуманітарним коридорам для мирного населення, але ще й паралельно веде власну «евакуацію»: незаконно вивозить на свою територію дітей з окупованих міст, після чого сліди неповнолітніх втрачаються. Про масове вивезення до Росії неповнолітніх українців повідомило МЗС України.

За даними МЗС, лише за один день — 19 березня — російські окупанти незаконно вивезли до РФ 2389 дітей, які перебували на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

За словами представників МЗС, подібна практика вивезення дітей у країну-агресорку дуже нагадує викрадення. Правоохоронці фіксують докази таких злочинів. Також у МЗС розраховують, що міжнародне співтовариство зверне увагу на кричущі факти.

Також представники міністерства нагадали, що за 26 днів російської агресії в Україні загинуло 115 дітей, понад 140 отримали поранення. Діти ставали жертвами обстрілів, гинули під завалами зруйнованих будівель.

Фото pixabay.com

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