Отримати статус безробітного можна буде через застосунок «Дія»

Кабінет міністрів України, який раніше затвердив програму допомоги вимушеним переселенцям, ухвалив постанову, якою визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги з безробіття під час війни.

Громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги або припинення реєстрації через портал, мобільний додаток «Дія» та електронні сервіси Державної служби зайнятості.

«Одне з пріоритетних завдань — забезпечення роботою всіх, хто хоче працювати. Для цього центри зайнятості у тилу переводяться в режим посиленої роботи, щоб обробити звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування, яких потребує держава під час війни. Допомога з безробіття виплачуватиметься після реєстрації через портал або додаток „Дія“ або електронні сервіси служби зайнятості. Це значно спростить процедуру та дозволить охопити державною підтримкою більше безробітних українців», — зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Дядюра .

В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахування коштів здійснюватиметься «Ощадбанком» на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему My Transfer.

Постанова також передбачає припинення реєстрації безробітного у центрі зайнятості у разі відмови від виконання суспільно корисних робіт. Тому не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов'язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування чи органів місцевого самоврядування.

Раніше в Кабміні розробили спеціальний механізм для фінансування субсидій та інших виплат.

Фото Pixabay

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