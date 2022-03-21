29.44 / 30.87 32.70 / 34.61
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Денацифікація» по-російські: у Харкові під обстрілом загинув 95-річний колишній в'язень «Бухенвальда»

16:04 21 березня 2022
Борис Романченко

У Харкові, котрий постійно обстрілюють окупанти, загинув 95-річний колишній в'язень Бухенвальда Борис Романченко.

«Він опинився в Бухенвальді в 1942 році. Борис Романченко, який загинув від російської зброї, пройшов також табори Пенемюнде, Дора-Міттельбау і Берген-Бельзен», — пише в соцмережах співробітниця Міжнародного Меморіалу Masza Makarowa, яка працює у Варшаві.

За її словами, це сталося 18 березня.

Раніше в мережі показали фото наслідків обстрілу Харкова та Краматорська 18 березня.

Фото з сторінки Мasza Makarowa

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

Су-34

Росія провокує: літак окупантів порушив кордон Польщі

Рецепт печива

Випекти для сім'ї та передати на фронт: Лілія Цвіт запропонувала рецепт печива з простих та доступних продуктів

переселенці

Кабмін затвердив програму допомоги вимушеним переселенцям: які суми та кому виплатять

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.