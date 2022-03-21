«Денацифікація» по-російські: у Харкові під обстрілом загинув 95-річний колишній в'язень «Бухенвальда»

У Харкові, котрий постійно обстрілюють окупанти, загинув 95-річний колишній в'язень Бухенвальда Борис Романченко.

«Він опинився в Бухенвальді в 1942 році. Борис Романченко, який загинув від російської зброї, пройшов також табори Пенемюнде, Дора-Міттельбау і Берген-Бельзен», — пише в соцмережах співробітниця Міжнародного Меморіалу Masza Makarowa, яка працює у Варшаві.

За її словами, це сталося 18 березня.

Раніше в мережі показали фото наслідків обстрілу Харкова та Краматорська 18 березня.

Фото з сторінки Мasza Makarowa

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