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«Росіяни „надали“ ЗСУ більше техніки, ніж зараз є у половини країн НАТО», — Місюра

14:32 21 березня 2022
МСТА-С

ЗСУ активно поповнюють свій парк технікою супротивника — з'явилася інформація вже про п'яту трофейну МСТА-С.

За словами Сергія Місюри з АрміяInform, йдеться про документовану техніку, що має фото в інтернеті: «Ви тільки подумайте: якщо не брати засоби ППО та РТВ (радіотехнічні війска. — Авт.), які в бойових порядках стоять подалі від переднього краю, то така арта як МСТА — стоїть у більш тиловому тилі та навалює на 25+км 152 мм снарядами по супротивнику! А ми вже задокументували п'ять таких артустановок».

За його словами, росіяни «надали» ЗСУ більше техніки, ніж зараз має половина країн НАТО на озброєнні. А у деяких бригадах формуються вже нові дивізіони з трофейної техніки.

«Ми їх так люто знищуємо, перерізаємо логістику, збиваємо в повітрі і просто демотивуємо, що вони тікають навіть із таких далеких тилів, де має стояти ось ця МСТА-С. Нам би ще отримати ППО, закрити небо — і скоро гнатимемо їх пішки до кордонів», — додав Сергій Місюра.

У Страткомі ЗСУ цю інформацію підтвердили та додали, що ще одна така установка була знищена.

Раніше територіальна оборона міста Суми буквально голими руками зупинила три російські танки та самохідну артилерійську установку.

Фото Сергія Місюри

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«Росіяни „надали“ ЗСУ більше техніки, ніж зараз є у половини країн НАТО», — Місюра

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