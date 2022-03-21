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«Асканія-Нова» й не тільки: через рашистів Україна може втратити всі заповідники на півдні

13:56 21 березня 2022
олень

Війна рф завдає непоправної шкоди екологічній системі нашої країни та порушує права громадян на безпечне довкілля. Крім того, через бої тварини у заповідниках не можуть отримати їжу. Назріває гуманітарна катастрофа! Таку заяву зробила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

«У регіонах України, де тривають активні бойові дії, накопичилась велика кількість ракет, боєприпасів, що не розірвалися. Це становить загрозу як для життя людей, так і для навколишнього природного середовища на багато років. Природні екосистеми страждають через фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, пожежами, — констатує омбудсменка. — Вздовж Азово-Чорноморського узбережжя, східного та північного кордонів України частина національних парків опинилася у зоні гуманітарної кризи через неможливість доставити туди корми для тварин і птахів, наприклад, біосферний заповідник „Асканія-Нова“, національні природні парки „Азово-Сиваський“, „Джарилгацький“ тощо. Російський агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природно-заповідного фонду площею 1,24 млн га. Під загрозою знищення знаходяться близько 200 територій площею 2,9 млн га».

Схожа ситуація по всіх областях, де точаться бої. Косулі, лосі й олені, хижі птахи, а також червоні вовки опинились на волі й гуляють навколо Харкова. Співробітники місцевого «Екопарку Фельдмана» випустили копитних і птахів, щоб врятувати їм життя. Найстаріший український звіринець у Миколаєві також став мішенню для ракетних бомбардувань…

Нагадаємо, що тиждень тому рашистські окупанти вбили 36-річного працівника екопарку під Харковом, який прийшов погодувати голодних тварин.

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