ЗСУ знищили чотири з 10 воюючих в Україні армій окупантів, — Арестович

Російські окупанти, які почали широкомасштабне вторгнення в Україну трохи менше місяця тому, зазнають серйозних втрат у живій силі та технікні. З 10 воюючих на нашій території армій знищено чотири.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович .

За його словами, росіяни майже втратили можливість наступати і ведуть лише тактичні дії, намагаючись накопичити резерви.

«На 26 добу активної фази російсько-української війни знищено 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивних систем залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів. Це складає три оперативно-стратегічних з'єднань та ще одну повітряну армію. Тобто ми знищили 4 армії з 10 наявних у РФ» , — підрахував Арестович.

Раніше американське видання Wall Street Journal оприлюднило прогноз офіційних осіб США, згідно з яким росія, яка не зуміла добитися бліцкригу, переходить до плану «Б»: від завоювання нових територій до облоги українських міст.

Фото Генштабу ЗСУ

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