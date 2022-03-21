29.44 / 30.87 32.70 / 34.61
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ знищили чотири з 10 воюючих в Україні армій окупантів, — Арестович

13:51 21 березня 2022
Підбитий танк ЗС Росії

Російські окупанти, які почали широкомасштабне вторгнення в Україну трохи менше місяця тому, зазнають серйозних втрат у живій силі та технікні. З 10 воюючих на нашій території армій знищено чотири.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович .

За його словами, росіяни майже втратили можливість наступати і ведуть лише тактичні дії, намагаючись накопичити резерви.

«На 26 добу активної фази російсько-української війни знищено 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів реактивних систем залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків літаків і 5 авіаполків вертольотів. Це складає три оперативно-стратегічних з'єднань та ще одну повітряну армію. Тобто ми знищили 4 армії з 10 наявних у РФ» , — підрахував Арестович.

Раніше американське видання Wall Street Journal оприлюднило прогноз офіційних осіб США, згідно з яким росія, яка не зуміла добитися бліцкригу, переходить до плану «Б»: від завоювання нових територій до облоги українських міст.

Фото Генштабу ЗСУ

464

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

МСТА-С

«Росіяни „надали“ ЗСУ більше техніки, ніж зараз є у половини країн НАТО», — Місюра

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

вибух фосфорної бомби

Забудьте про соду, це тільки нашкодить, — лікар про лікування опіків від фосфорних бомб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.