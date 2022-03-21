Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу, — міністр оборони Рєзніков

Ситуація в Україні непроста. Але, поки збережено нашу армію, яка посилюється резервом, ми будемо боротися. І переможемо", — про це 21 березня написав у фейсбуці мінстр оборони Олексій Рєзніков.

Очільник міністерства попереджає, що попереду ще багато випробувань.

«Україна веде стратегічну оборонну операцію проти набагато чисельнішого противника та під загрозою наземного вторгнення білоруських військ. Ми зазнаємо втрат. Ворог руйнує наші міста https://crime.fakty.ua/398 606 і підриває економіку», — нагадав міністр, який вірить у непохитність українського народу та його захисників.

Рєзніков повідомляє, що «у кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається… Адже наші захисники й захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися «елітними».

«Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині», — упевнений міністр. За його словами, «величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а наша оборона стає активнішою, — у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості й надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти».

Кожен, хто зараз тримає оборону, виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну, каже Рєзніков.

«Уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку. Це основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну, — працюють на захист України, — написав міністр і додав: — Ми переможемо ворога за рахунок єдності та кращої організації. Внесок кожного важливий. Фронти різні — перемога одна на всіх».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія висунула ультиматум Україні про здачу Маріуполя. На що влада заблокованого окупантами міста відправила іх курсом російського військового корабля.

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