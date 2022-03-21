29.44 / 30.87 32.70 / 34.61
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В ОРДЛО окупанти мобілізують на війну пенсіонерів та студентів, — розвідка

12:45 21 березня 2022
Техніка окупантів

Росіяни, які продовжують мобілізацію на території ОРДЛО, піднімають вік «призовників» до пенсійного.

За даними української розвідки, чергова хвиля проходить на території Донецької області. З метою збільшення кількості потенційних «призовників» окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов'язаних» з 55 до 65 років.

А на окупованих територіях Луганської області на місцевому телебаченні оголошено мобілізацію місцевого населення — там активно залучають студентів. Зокрема всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення реєстрації. Тим, кому вже виповнилося 18 років, особисто дзвонить директор училища. Аналогічна ситуація у Луганському медичному університеті — у закладі оголошено про обов'язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.

У ГУР МО відзначають, що у 1 армійському корпусі серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої, спричинені великими втратами. Так, до Луганського м'ясокомбінату привезли шістнадцять знищених «мобілізованих». Серед них — син директора 33-ї середньої школи Луганська. При цьому рідним не повідомляють жодної інформації про місце та обставини загибелі.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що до бойових дій в Україні противник хоче залучити неповнолітніх із військово-патріотичного громадського руху «Юнармія».

Фото Генштабу ЗСУ

388

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

МСТА-С

«Росіяни „надали“ ЗСУ більше техніки, ніж зараз є у половини країн НАТО», — Місюра

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

вибух фосфорної бомби

Забудьте про соду, це тільки нашкодить, — лікар про лікування опіків від фосфорних бомб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.