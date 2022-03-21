В ОРДЛО окупанти мобілізують на війну пенсіонерів та студентів, — розвідка

Росіяни, які продовжують мобілізацію на території ОРДЛО, піднімають вік «призовників» до пенсійного.

За даними української розвідки, чергова хвиля проходить на території Донецької області. З метою збільшення кількості потенційних «призовників» окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов'язаних» з 55 до 65 років.

А на окупованих територіях Луганської області на місцевому телебаченні оголошено мобілізацію місцевого населення — там активно залучають студентів. Зокрема всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення реєстрації. Тим, кому вже виповнилося 18 років, особисто дзвонить директор училища. Аналогічна ситуація у Луганському медичному університеті — у закладі оголошено про обов'язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.

У ГУР МО відзначають, що у 1 армійському корпусі серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої, спричинені великими втратами. Так, до Луганського м'ясокомбінату привезли шістнадцять знищених «мобілізованих». Серед них — син директора 33-ї середньої школи Луганська. При цьому рідним не повідомляють жодної інформації про місце та обставини загибелі.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що до бойових дій в Україні противник хоче залучити неповнолітніх із військово-патріотичного громадського руху «Юнармія».

Фото Генштабу ЗСУ

388

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter