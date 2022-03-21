29.44 / 30.87 32.70 / 34.61
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українців попередили про небезпечні вакансії на сайтах з пошуку роботи

12:12 21 березня 2022
Водій вантажівки

Українцям, багато з яких втратили роботу через широкомасштабне вторгнення росії, потрібно бути обережними і не погоджуватися на сумнівні пропозиції.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає про появу небезпечних вакансій. З 19 березня зафіксовано стрімке зростання пропозицій для далекобійників на українських сайтах з пошуку роботи.

«Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, оскільки вони погано знають місцевість і при цьому планують подальше просування, окупанти вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію можливе попадання в заручники та примус до скоєння злочинів», — зазначили у Центрі та назвали ознаки небезпечних вакансій.

Це, зокрема, робота на лінії Росії — Україна; у Білорусі; на лінії Білорусь — Україна; робота в Грузії, Вірменії та на тимчасово окупованих територіях.

Противник шукає людей з досвідом роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам рф), на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих), а також зі знанням доріг у певних областях України.

Опубліковано список таких небезпечних вакансій, які в Центрі рекомендують переглядати через VPN та з увімкненим анітивірусом.

Раніше громадянам радили не довіряти невідомим, які пропонують допомогти заклеїти плівкою вибиті вікна — вони можуть виявитися коригувальниками супротивника.

Фото Pxabay

617

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

МСТА-С

«Росіяни „надали“ ЗСУ більше техніки, ніж зараз є у половини країн НАТО», — Місюра

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

вибух фосфорної бомби

Забудьте про соду, це тільки нашкодить, — лікар про лікування опіків від фосфорних бомб

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.