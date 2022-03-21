Українців попередили про небезпечні вакансії на сайтах з пошуку роботи

Українцям, багато з яких втратили роботу через широкомасштабне вторгнення росії, потрібно бути обережними і не погоджуватися на сумнівні пропозиції.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає про появу небезпечних вакансій. З 19 березня зафіксовано стрімке зростання пропозицій для далекобійників на українських сайтах з пошуку роботи.

«Оскільки росіяни мають проблеми з перевезенням небезпечних вантажів в Україні, оскільки вони погано знають місцевість і при цьому планують подальше просування, окупанти вирішили залучати для перевезень українців. Після згоди на вакансію можливе попадання в заручники та примус до скоєння злочинів», — зазначили у Центрі та назвали ознаки небезпечних вакансій.

Це, зокрема, робота на лінії Росії — Україна; у Білорусі; на лінії Білорусь — Україна; робота в Грузії, Вірменії та на тимчасово окупованих територіях.

Противник шукає людей з досвідом роботи на цистернах/бензовозах (для постачання пального військам рф), на рефрижераторах (імовірно для перевезення тіл загиблих), а також зі знанням доріг у певних областях України.

Опубліковано список таких небезпечних вакансій, які в Центрі рекомендують переглядати через VPN та з увімкненим анітивірусом.

Раніше громадянам радили не довіряти невідомим, які пропонують допомогти заклеїти плівкою вибиті вікна — вони можуть виявитися коригувальниками супротивника.

Фото Pxabay

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