У Києві знову продовжують комендантську годину: на який час забороняється пересування містом

У Києві знову вводять тривалу комендантську годину. Виходити на вулицю буде заборонено з 20:00 21 березня та до 7:00 23 березня. Про це повідомила КМДА.

«Магазини, аптеки, заправки, заклади не працюватимуть. Тому прошу всіх залишатися вдома чи в укриттях — за сигналом тривоги. Містом зможе пересуватися лише транспорт за спецперепустками», — пояснив мер Києва Віталій Кличко.

Аналогічні заходи запроваджуються і для Київської області.

Нагадаємо, минулого разу тривала комендантська година в Києві вводилася з 15 по 17 березня. Було оголошено, що такі заходи необхідні для виявлення ворожих ДРГ.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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