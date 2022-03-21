29.44 / 30.87 32.70 / 34.61
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вже 15 тисяч убитими: у Генштабі назвали втрати окупантів із початку вторгнення

10:55 21 березня 2022
Знищена техніка ЗС РФ

У Генштабі ЗСУ уточнили втрати окупантів станом на ранок понеділка, 21 березня 2022 року.

Зазначається, що втрати особового складу російської армії приблизно становлять 15 тисяч військовослужбовців. Знищено 498 танків, 1535 броньованих машин, 240 артилерійських систем, 97 літаків та 121 гелікоптер.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли про ліквідацію 10 представників найвищого командування російських військ.

Фото Генштабу ЗСУ

377

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Планової індексації не чекайте: що буде з пенсіями українців у квітні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

МСТА-С

«Росіяни „надали“ ЗСУ більше техніки, ніж зараз є у половини країн НАТО», — Місюра

Сергій Пантелюк з дружиною

«Так і не взнав, що став батьком»: в день загибелі 24-річного лейтенанта дружина народила йому донечку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.