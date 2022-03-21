Вже 15 тисяч убитими: у Генштабі назвали втрати окупантів із початку вторгнення

У Генштабі ЗСУ уточнили втрати окупантів станом на ранок понеділка, 21 березня 2022 року.

Зазначається, що втрати особового складу російської армії приблизно становлять 15 тисяч військовослужбовців. Знищено 498 танків, 1535 броньованих машин, 240 артилерійських систем, 97 літаків та 121 гелікоптер.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли про ліквідацію 10 представників найвищого командування російських військ.

Фото Генштабу ЗСУ

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