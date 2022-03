Росія, не зумівши досягти в Україні бліцкригу, переходить до плану «Б». Тепер путінська армія відкоригувала свою стратегію та, схоже, замість завоювання нових територій переходить до облоги українських міст. Для мешканців України, які опинилися в облозі, це означає тижні, а то й місяці під ракетними обстрілами та артилерійським вогнем. Такий прогноз офіційних осіб США наводить американська Wall Street Journal.

Захисники України чинили сильний опір путінським військам, тому, на думку співрозмовників видання, російська армія зараз навряд чи збере достатньо сил, щоб оточити Київ та взяти штурмом столицю України.

Тим часом, британська розвідка переконана, що росіяни не відмовляться від спроб оточення Києва. «Незважаючи на тривалу відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою росіян, і вони, ймовірно, найближчими тижнями знову спробують оточити місто», — йдеться у висновках військових фахівців. У доповіді наголошується, що наступ на Київ із північного сходу сповільнилося, угруповання, що рухалися з боку Гостомелю, змушені були відійти через запеклий опір української армії. Основна частина російських сил залишається більш ніж за 25 кілометрів Києва.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 21 March 2022



Find out more o UK government's response: https://t.co/o31FnBRw3w



#StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj