«Укрзалізниця» запускає електрички, які зв'яжуть Правий та Лівий берег Києва: як вони курсуватимуть

З понеділка, 21 березня, «Укрзалізниця» запускає човникові рейси Дарниця — Святошин, які допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися правого.

У компанії повідомили, що потяи зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть кожні пів години починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка. Вартість квитка — 15 гривень.

Раніше УЗ оголосила про націоналізацію 15 тисяч вагонів з Росії.

Фото УЗ

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