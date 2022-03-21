«Кіна не буде»: в Україні заборонили використання автомобільних відеореєстраторів

Українців закликають не лише не публікувати інформацію, яка може допомогти ворогові, зокрема, про місця ракетних ударів або переміщення ЗСУ, а й використовувати транспортні відеореєстратори. З тією ж метою — застереження діє для всіх регіонів України.

Як повідомив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі «Українській правді», це здійснюється у рамках кампанії безпеки даних про дії українських військових, сил територіальної оборони тощо.

Заборонені фото, відеозйомка доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин сил оборони.

«Зміст цього застереження дуже важливий для всіх регіонів, а насамперед тих, де йдуть бойові дії» , — зазначив він.

Раніше зазначалося, що необхідно унеможливити поширення у медіа точної територіальної прив'язки бомбосховищ, щоб противник не міг отримувати інформацію з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі. Нагадаємо, що напис «Діти» біля Драмтеатру в Маріуполі, де ховалися від бомбардувань мирні жителі міста, не зупинив супротивника від удару.

Фото Pixabay

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