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Україна

Окупанти запропонували здати Маріуполь: мер міста згадав про російський корабель

9:10 21 березня 2022
маріуполь

Росія висунула Україні ультиматум про здачу Маріуполя. Зараз місто знаходиться в облозі 14-тисячного угруповання російської армії. У Кабміні підтвердили, що на виконання російських вимог не підуть. Команда мера Маріуполя відповіла ще різкіше і відправила окупантів за курсом російського корабля.

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«Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік росії. Дали час до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х#й вам, а не Маріуполь», — заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

Інформацію про те, що росіяни пропонують здати Маріуполь, оприлюднила міністр із реінтеграції Ірина Верещук. Вона повідомила, що кремлівське керівництво спробувало натиснути на Україну через ООН та Червоний Хрест. Україна, в свою чергу, вимагає відкрити коридор для евакуації маріупольців без додаткових умов. «Ні про які здачі, складання зброї мови йти не може. Ми вже російській стороні про це повідомили… Це свідома маніпуляція та реальне взяття у заручники людей», — заявила Верещук у коментарі «Українській правді».

Станом на 21 березня навколо Маріуполя зосереджено 14-тисячне угруповання російської армії. «Це майже 10 відсотків загальної чисельності всього військового угруповання, яке вторглося в Україну з початку війни», — уточнив радник мера Маріуполя.

За приблизними оцінками української сторони Маріуполь зруйновано на 80 відсотків. Авіаудари були прицільно завдані по тим об'єктам, де цивільне населення шукало порятунку. Були зруйновані драмтеатр, школа мистецтв, дитяча лікарня та пологовий будинок.

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