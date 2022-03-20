Відпрацювали на ЧАЕС без зміни 25 діб: на окупованій рашистами станції провели ротацію персоналу

В перші дні відкритої війни путінської Росії проти України ворог захопив Чорнобильську АЕС, яка розташована в безпосередній близькості від білоруського кордону. Весь цей час окупанти не дозволяли провести ротацію персоналу. «Енергоатом» України багато разів публічно пояснював, що це неприпустимо, бо люди надзвичайно втомились, знаходяться в стресовому стані, тому був ризик, що припустяться тої чи іншої помилки. Це ж не завод з виготовлення сковорідок, а атомна станція — одна помилкова дія персоналу може мати жахливі наслідки для багатьох тисяч і навіть мільйонів людей. Але відморозки Путіна на ці аргументи не зважали.

Більш того — через обстріли, які вони регулярно вчиняють в безпосередній близькості від станції, ЧАЕС вже декілька разів залишалася без централізованого енергопостачання. Це загрожує страшною ядерною аварією. Знову ж таки «Укренерго» доводиться по декілька днів вмовляти ворога надати можливість ремонтникам полагодити лінії електропередачі.

Сьогодні нарешті вдалося провести ротацію зміни ЧАЕС, яка відпрацювала майже 25 діб (близько 600 годин), повідомляє «Енергоатом» України на своєму телеграм-каналі. Відомство зазначило: «20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції. За цей день вдалося вивезти 64 людей: 50 співробітників змінного персоналу ЧАЕС, 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий), 1 службовця Держаної служби з надзвичайних ситуацій, 4 „сталкерів“ (неорганізованих туристів, які нелегально проникли в зону відчуження напередодні війни. — Авт.)».

Героїчна зміна з професійно відпрацювала свою безпрецедентну за тривалістю та психологічному навантаженню вахту. Замість цих мужніх атомників на станцію прибули 46 їхніх колег — добровольців з-поміж персоналу ЧАЕС.

Тим часом російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, продовжують використовувати територію цієї атомної станції як полігон для знищення нерозірваних снарядів та мін. Вибухають потужні боєприпаси в небезпечній близькості від ядерних реакторів.

Фото https://belsat.eu. На фото: Ворожа військова техніка на ЧАЕС

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter