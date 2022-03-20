«Привітали» так, що танки втратили гусениці: під Черніговом ЗСУ знищили колону російських нацистів

У Чернігівській області, де запеклі бої з окупантами продовжуються з початку війни, у неділю, 20 березня, сталася ще одна битва, під час якої ЗСУ знищили колону російських військ.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування «Північ».

«Чергову порцію окупантів разом із технікою знищено на одному з напрямків Чернігівщини. „Привітали“ так, що танки гусеницю втратили. Вірте у своїх захисників! Разом до перемоги!» — йдеться у повідомленні.

У колоні були і вантажівки постачання

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Нагадаємо, у неділю, 20 березня, у Маріуполі бійці полку «Азов» ліквідували спецназ російської розвідки, який відправили для «зачистки» міста, а бійці Закарпатської бригади знищили «вертушку» Ка-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів.

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