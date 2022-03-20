Чекали зустріти лише «нацбати»: у Зеленського пояснили, чому окупанти зазнають приголомшливої поразки в Україні

Збройні сили України вже четвертий тиждень дають потужну відсіч ворогові, і роблять це дуже ефективно. Стає очевидним, що ворог розгублений, тому що не очікував такого опору від українського народу, пише радник керівника ВП Михайло Подоляк.

Однією з причин приголомшливого фіаско «другої армії світу» РФ він вважає тотальні прорахунки у стратегії та тактиці. Очевидно, російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України і вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудована на тезах з роспропаганди про «націоналістичні батальйони».

На думку радника глави Офісу шостого президента, ще одна причина, яка зараз шокує, — надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України. Зокрема, вбито шістьох ключових генералів.

«Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього та тактичного рівнів. Все це — безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, неготовності воювати в сучасних умовах», — пише Подоляк.

Все це, додав він, деморалізує російську армію — контрактники та терміновики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте вже усвідомили, що їхнє вище керівництво — абсолютно бездарне.

«Далі — лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні», — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, за оцінкою американського відставного генерала, колишнього командувача армії США в Європі Бена Ходжеса, війна в Україні переходить у визначальну стадію і наступний тиждень буде вирішальним.

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