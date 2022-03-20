Українці не готові до таких компромісів: Зеленський прокоментував можливість відмови країни від Криму та Донбасу

Президент України Володимир Зеленський, який назвав кожен удар по Україні ще одним кроком до самознищення Росії, виключає будь-які поступки агресору, які стосувалися б територіальної цілісності, зокрема, відмови від Криму, Донецької та Луганської областей. Про це глава держави заявив в ефірі CNN .

За його словами, є компроміси, до яких Україна не може бути готовою як незалежна держава.

«Не може бути жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, він не зустрічав російських солдатів букетом квітів, він зустрічав їх хоробро, він зустрічав їх зі зброєю в руках», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Москва «не може насильно змусити когось підлещуватися перед громадянами іншої країни».

«Не можна силою змусити президента іншої країни визнати будь-що» , — додав президент.

Також Зеленський заявив про готовність вести прямі переговори з главою РФ володимиром путіним, додавши, що, якщо розмова складеться невдало, це може стати початком третьої світової війни.

«Я готовий до переговорів. Я був готовий протягом останніх двох років. І без переговорів ми не можемо закінчити цю війну», — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що переговори між Україною та Росією продовжуватимуться, оскільки це шанс зупинити загибель мирного населення.

«Всі люди, які думають, що цей діалог є поверховим, і що він нічого не вирішить, просто не розуміють, що це дуже цінно… Я не можу розповісти вам про результати цих переговорів, але ми щодня втрачаємо людей, невинних людей. Російські сили прийшли, щоб винищити нас, вбити нас. І ми продемонстрували гідність нашого народу, і нашої армії, ми вміємо завдати потужного удару, вміємо завдати удару у відповідь», — відповів Зеленський.

Однак він наголосив, що Україна має використати всі шанси для завершення війни, інакше це може перерости у більш масштабний конфлікт.

«Ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість домовитися про можливість розмови з Путіним. Але якщо ці спроби зазнають невдачі, це означатиме, що це третя світова війна», — наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні Зеленський пообіцяв росіянам жорстку розплату за кожну ракету, бомбу або постріл по Україні, а виступаючи в Бундестазі — дорікнув європейцям у зведенні ментальної стіни, що поділяє Європу на тих, хто добре влаштувався у своїй зоні комфорту, і тих, хто відчайдушно бореться. своє життя та свободу.

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