«Далі їхали, ніж воювали»: в Україні знищено дві групи путінського спецназу

У Маріуполі, який став важливою непереборною перешкодою для військ шаленого кремлівського диктатора, який намагається пробити «коридор у Крим», бійці полку «Азов» ліквідував спецназ російської розвідки, який відправили для «зачистки» міста.

Про подробиці «азовці» розповіли на відео.

На опублікованому ролику видно, що на місці бою залишилися розкидана зброя, техніка, і обпалені трупи окупантів — одне з тіл неможливо впізнати, так обгоріло обличчя.

За росіян знайшли їх документи. Судячи з посвідчень, до складу групи входило щонайменше три загарбники - з Пітера, Чечні та Дагестану.

Всі вони служили у військовій частині в Кабардино-Балкарській республіці Росії (близько 700 км від Маріуполя).

"Далі їхали, чим воювали", - жартують в Азові.

Про інший бій, який також пройшов сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

У ній бійці Сил спеціальних операцій (СЗГ) збройних сил України діяли разом із братами зі зброї з Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону.

Завдяки їхнім спільним зусиллям було підірвано колону російської техніки в глибокому тилу супротивника.

«Доповідаю: в'ї**ли колону…» — сказав голос за кадром після підриву колони загарбників.

«Це наша чергова доповідь українському народу. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян. Це сталося у тісній взаємодії з нашими побратимами з Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону. На місці підриву жива сила противника розпізнанню не підлягає», — повідомили в СЗГ.

Нагадаємо, у неділю ворог почав обстрілювати Маріуполь з моря, а напередодні — скинув бомби на школу мистецтв, вочевидь вирішивши, що і там знаходиться база полку «Азов».

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