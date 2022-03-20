«Били. Принижували. Погрожували вбити»: каховський журналіст Олег Батурін про 8 днів у російському полоні

На окупованій Росією території продовжуються свавілля, вбивства та викрадення людей. Так, увечері 12 березня в місті Каховка зник журналіст місцевої газети «Новий день» Олег Батурин, який відверто розповідав про звірства загарбників. І лише сьогодні, 20 березня, стало відомо, що Олег живий і на свободі. Про це він сам повідомив у «Фейсбуці» на сторінці своєї сестри Ольги.

«Сильно схуд. Дуже брудний. Стомлений. 12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб'ють.Майже вісім днів. 187 годин полону, — написав Олег. — Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе роздавлять, тебе вб'ють.

У мене були можливості виїхати за кордон або в велике місто. Але своїм життям я хотів довести, що можна жити в невеликому містечку і всіма своїми вчинками намагатися зробити його кращим. Так, нехай Каховка не ідеальне місто, але воно моє рідне. Я його дуже люблю. Тут живуть мої друзі, які розділяють мої цінності, тут живуть мої рідні, тут є безліч людей, якими я пишаюсь. Моє серце назавжди з вами.

Так само я люблю свою рідну Херсонщину. Все своє життя я намагався бути чесним, об'єктивним і розповідати про дорогий мені край іншим, відкривати, захоплювати, влюбляти. Дорогі мені громади Милового і Новорайська, Горностаївки і Новоолександрівки. Я пишаюсь тим, що доля звела мене з вами. Але Херсонщина це і рідна мені з дитинства малесенька Іванівка, улюблене Щасливцеве і Зміївка, Станислав і Нова Каховка, Скадовськ і Веселе, Гола Пристань і Чаплинка. Всіх не перелічити. Я вас дуже люблю, захоплююсь вами і вірю, що на всіх вас чекає гарне майбутнє. Майже 8 днів я сидів з низько нахиленою або покритою головою. Вони боялися, що я можу побачити їхні обличчя. Але показувати своє я не боюся".



Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у захопленому орками Бердянську (Запорізька область) зникла українська журналістка hromadske Вікторія Рощина, а у Скадовську (Херсонська область) — мер Олександр Яковлєв та його заступник Юрій Плюх.

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