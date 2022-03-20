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Фронт завмер, у агресора вичерпалися сили для наступу, — Арестович

17:00 20 березня 2022
Фронт завмер, у агресора вичерпалися сили для наступу,&nbsp;— Арестович

На фронті настала ситуація, коли противник вже не може наступати, а ВСУ поки що не нагромадили достатньо сил для цього. Тож зараз ведуться тактичні дії, оскільки в жодній із сторін не вистачає сил для перелому ситуації, проте українські військові діють краще за окупантів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«Фронт практично завмер», — заявив Арестович.

 

У свою чергу інший радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Twitter, що висока смертність серед вищого командного складу окупантів вражає.

"Вражає висока смертність серед вищого командного складу РФ. 6 генералів знищено. Генерал-майори Тушаєв, Герасимов, Колесников, Суховецький, Мітяєв, генерал-лейтенант Мордвічов. Десятки полковників, інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю і крилатими ракетами", - пише він.

 

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, загальні бойові втрати ворога досягли 14 700 убитих. Також знищено 476 танків, 96 літаків та 74 ракетні системи залпового вогню.

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