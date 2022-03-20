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Дітовбивці путіна: стало відомо, скільки українських дітей загинуло від рук російських окупантів з початку війни

16:12 20 березня 2022
Дітовбивці путіна

Через збройну агресію Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року загинуло 115 дітей. Ще понад 140 дістали поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Facebook.

Повідомляється, що найбільше постраждалих у Київській — 58, Харківській — 36, Донецькій — 29, Чернігівській — 30, Миколаївській — 22, Житомирській — 15, Сумській — 14 та Херсонській — 14 областях.

Вчора внаслідок обстрілу Рубіжного Луганської області було зруйновано житловий будинок. З-під завалів дістали двох дітей, та їх не вдалося врятувати.

Крім того, під завалами виявили ще одну дитину з матір'ю. Медики констатували смерть жінки, але дитину вдалося врятувати.

Також 19 березня внаслідок обстрілу житлових будинків Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

Як писали «ФАКТИ», у США підтвердили, що у бойових діях в Україні Росія застосувала гіперзвукові ракети. Американці відстежували запуск ракет в режимі реального часу. Це був перший випадок застосування гіперзвукової зброї під час бойових дій.

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